Questa emoji mette in mostra varie razze di cani, a seconda della piattaforma su cui la stai visualizzando. Molto spesso, il cane in questione ha le orecchie flosce, la lingua penzolante e un'espressione amichevole, come se volesse essere accarezzato o con cui giocare. Invia questa emoji ai tuoi amici per annunciare che hai acquistato o adottato un nuovo amico cucciolo peloso!

Keywords: animale, cane, faccina, muso di cane

Codepoints: 1F436

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )