Ang mga beaver ay ilan sa mga pinakamahusay na tagabuo ng dam sa mundo! Ang beaver ay isang malaking daga na mahilig sa tubig at nagtatayo ng mga dam, lodge at mga kanal. Ang beaver emoji ay nagpapakita ng nakatayong beaver na may patag na buntot, nakayuko. Ang beaver emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga beaver o gumagawa ng isang bagay. Magagamit din ang emoji ng beaver upang ilarawan ang isang taong may mga ngipin na parang beaver. Ang Beaver ay maaari ding gamitin bilang isang euphemism na tumutukoy sa isang partikular na bahagi ng katawan ng babae. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga beaver, kagubatan, o isang madaling gamitin na tagabuo. Halimbawa: Makakagawa si Mike ng lodge na kasing bilis ng 🦫.

Keywords: beaver, dam

Codepoints: 1F9AB

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )