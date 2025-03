Nagtatampok ang emoji na ito ng isang hanay ng mga paw print. Kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa mga hayop, pagliligtas ng mga hayop, o katulad nito, gamitin ang cute at nakakatuwang emoji na ito. Ito ay mapaglaro at matamis at maaaring gamitin para sa iba't ibang mga pag-uusap na may kaugnayan sa hayop.

Kopya

Keywords: bakas, hayop, mga bakas ng paa ng hayop, paa, paw

Codepoints: 1F43E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )