Ang mga Otter ay nakatira malapit sa mga ilog sa North America at Europe at malapit sa dagat sa Japan. Ang Amazon ay may Giant Otters, ngunit bihira silang makita. Ang mga otter ay carnivorous at nangangaso ng mga isda at shellfish, at gumagamit sila ng mga bato upang basagin ang mga mollusk at talaba sa kanilang mga tiyan. Sila ay mapaglaro, sosyal, at mahilig gumawa ng mga water slide para itapon ang kanilang mga sarili sa tubig. Ang pangalang "otter" ay nagmula sa salitang proto-Indo-European na nangangahulugang tubig. Ipinapakita ito ng mga bersyon ng otter emoji na may bato o walang.

Keywords: mapaglaro, otter, pangingisda

Codepoints: 1F9A6

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )