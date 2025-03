Ang mga Otter ay mga hayop na mahilig sa tubig na may maraming karisma. Sa mga zoo sa buong mundo, madalas silang makikitang umiikot, umiikot, nagsi-zip sa paligid, at nakakaakit dito nang mapaglaro sa kanilang mga tirahan sa tubig. Ang mga sea otter ay may pinakamakapal na balahibo ng anumang mammal. Ang mga otter ay kadalasang gumagamit ng mga bato bilang mga tool sa pag-crack ng mga bukas na shell.