O emoji da vara de pescar mostra uma linha de pesca tradicional com um peixe grande preso ao anzol em uma das pontas, indicando que alguém o pegou. Use este emoji quando estiver dizendo a alguém que ele ainda está procurando algo ou quando quiser convidar alguns amigos para pescar no lago no fim de semana.

Keywords: peixe, pesca, vara, vara de pescar e peixe

Codepoints: 1F3A3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )