O emoji de poste de barbeiro retrata a decoração listrada que fica do lado de fora das barbearias, principalmente as mais antigas ou tradicionais. Você pode usar o emoji de poste de barbeiro em qualquer situação em que esteja falando sobre barbearias tradicionais, barbeados com navalha ou quando lembrar alguém de que precisa agendar um corte.

Keywords: barbearia, barbeiro, barber pole, poste, poste de barbeiro

Codepoints: 1F488

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )