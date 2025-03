Hora de um jogo de bilhar ou você está apenas se sentindo com sorte? O emoji de bola 8 de sinuca simboliza o jogo de bilhar também conhecido como sinuca. O emoji mostra a bola de bilhar preta com o número 8. Este popular jogo de bar terminará se você acertar a bola 8 muito cedo. Este emoji também se parece com a bola 8 mágica, uma ferramenta usada para prever o seu futuro. É um jogo popular entre adolescentes e adultos também. Use este emoji quando se referir ao jogo de bilhar ou algo mágico. Exemplo: Cuidado com o 🎱 , se você acertar muito cedo, você perde o jogo.

Keywords: bilhar, bola oito, jogo

Codepoints: 1F3B1

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )