As lontras vivem perto de rios na América do Norte e na Europa e perto de mares no Japão. A Amazônia tem ariranhas, mas raramente são avistadas. As lontras são carnívoras e caçam peixes e mariscos, e usam pedras para abrir moluscos e ostras em suas barrigas. Eles são brincalhões, sociais e gostam de construir toboáguas para se jogar na água. O nome “lontra” é derivado de uma palavra proto-indo-européia que significa água. Versões do emoji de lontra o mostram com ou sem uma pedra.

Keywords: brincalhona, lontra, pesca

Codepoints: 1F9A6

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )