Ang mga seal ay may iba't ibang hugis at sukat. Siguraduhing may mga isda na madaling gamitin, dahil kakainin nila ang lahat ng ito. Karaniwan kang makakahanap at makakarinig ng mga seal na nakasabit sa isang bato upang magpaaraw sa tabi ng tubig, o lumalangoy sa paligid. Paboritong pagkain din ng mga pating ang mga seal, kaya sinusubukan nilang iwasan ang mga pagkikita-kita na iyon. Ang mga seal ay medyo malakas kaya hindi mo sila makaligtaan! Huwag mag-alala medyo tahimik ang seal emoji.