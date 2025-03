Kilala bilang parehong masayang laruan at pioneer ng kuryente, ang saranggola ay mapaglaro at kapaki-pakinabang (ayon pa rin kay Benjamin Franklin). Pinakamahusay para sa mga piknik, mga pakikipagsapalaran sa labas, o pagpapahayag ng isang walang pakialam na kalikasan, ang saranggola emoji na ito ay may madilim din na bahagi. Ang pariralang "magpalipad ng saranggola" ay isang bastos na paraan upang sabihin sa isang tao na umalis. Mag-ingat sa double-sided kite emoji na ito!

Keywords: lumipad, pumailanlang, saranggola

Codepoints: 1FA81

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )