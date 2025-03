Conosciuto sia come un giocattolo divertente che come un pioniere dell'elettricità, l'aquilone è giocoso e utile (secondo Benjamin Franklin, comunque). Ideale per picnic, avventure all'aria aperta o per esprimere una natura spensierata, questa emoji aquilone ha anche un lato oscuro. La frase "vai a far volare un aquilone" è un modo maleducato per dire a qualcuno di andarsene. Fai attenzione a questa emoji aquilone a doppia faccia!

Copia

Keywords: aquilone, planare, volare

Codepoints: 1FA81

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )