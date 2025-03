Mahjong è un gioco di tessere cinese inventato nel 1800 vicino a Shanghai. È cresciuto in popolarità in tutto il mondo all'inizio del 1900. Il gioco è tipicamente giocato con 4 persone. Un giocatore può vincere la partita formando coppie di tessere simili. Invia questa emoji drago rosso Mahjong per far sapere agli amici che sei pronto per giocare una partita.

Copia

Keywords: drago, drago rosso, mahjong, tessera

Codepoints: 1F004

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )