In questa emoji è raffigurata una slot machine con tre slot che mostrano sette rossi o blu. Il bordo esterno è grigio o nero. Le slot machine si trovano nei casinò o nei bar, quindi questa emoji può essere utilizzata per mostrare che stai giocando d'azzardo. O che sei al casinò in generale.

Keywords: gioco, slot, slot machine

Codepoints: 1F3B0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )