L'emoji della medaglia del 1° posto è per i vincitori, i risultati o il successo. Potrebbe essere usato per rappresentare l'orgoglio, un trofeo metaforico o una battuta sarcastica sulla vittoria. Questa medaglia d'oro è indossata intorno al collo del ricevitore per mostrare i propri risultati.

Keywords: medaglia, medaglia d’oro, oro, primo posto

Codepoints: 1F947

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )