Raffigurante un cuore rosso vivo, il seme del cuore è uno dei preferiti in un mazzo di carte. Che tu stia giocando a cuori o a un altro gioco di carte, invia questa emoji per far sapere ai tuoi amici che sei pronto per un gioco.

Keywords: carte, cuori, seme

Codepoints: 2665 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )