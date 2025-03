Ang malalaki, pula o orange na furred arboreal mammal na ito (ibig sabihin, higit sa kalahati ng kanilang buhay ang ginugugol nila sa mga puno) ay katutubong sa Indonesia at Malaysia. Bagama't ang mga adult na lalaking orangutan ay maaaring lumaki nang malaki, kilala sila bilang mga magiliw na nilalang at mas gustong mamuhay nang may pagkakaisa. Maiintindihan naman natin lahat yun diba? Sa kasamaang palad, dahil sa sunog at poaching, ang mga orangutan ay lubhang nanganganib. Ang orangutan emoji ay palaging nakikitang nakaupo sa harap, ngunit ang ilang bersyon ay nagkakamot ng ulo at ang kulay ay nag-iiba mula sa light orange hanggang sa madilim.

Keywords: orangutan, tsonggo

Codepoints: 1F9A7

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )