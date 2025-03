Ces grands mammifères arboricoles à fourrure rouge ou orange (ce qui signifie qu'ils passent plus de la moitié de leur vie dans les arbres) sont originaires d'Indonésie et de Malaisie. Alors que les orangs-outans mâles adultes peuvent devenir assez gros, ils sont connus pour être des créatures douces et préfèrent vivre en solidarité. Nous pouvons tous comprendre cela, n'est-ce pas? Malheureusement, à cause des incendies et du braconnage, les orangs-outans sont en danger critique d'extinction. L'emoji orang-outan est toujours vu assis face à face, mais certaines versions le font se gratter la tête et la couleur varie de l'orange clair au foncé.

Keywords: animal, orang-outan, primate, singe

Codepoints: 1F9A7

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )