Kung ang iyong balat ay tuyo, maaari mong isaalang-alang ang pag-aayos ng iyong problema sa isang bote ng losyon. Ang emoji ng bote ng lotion ay nagpapakita ng isang hugis-parihaba na bote na may mga bilugan na sulok at isang pump sa itaas. Ang estilo at kulay ng bote ng lotion na emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang nauugnay sa kalinisan, pangangalaga sa balat, at kalinisan. Ang ilang mga lotion ay naglalaman ng SPF upang protektahan ang iyong balat mula sa araw o mga pabango upang mabango ka. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa lotion, moisturize, at tuyong balat. Halimbawa: Jenny mangyaring pumili ng bagong 🧴 mula sa tindahan. Sobrang tuyo ng balat ko.

Keywords: bote ng losyon, bote ng lotion, lotion, moisturizer, shampoo, sunscreen

Codepoints: 1F9F4

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )