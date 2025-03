Se la tua pelle è secca, potresti prendere in considerazione l'idea di risolvere il tuo problema con una bottiglia di lozione. L'emoji della bottiglia di lozione mostra una bottiglia rettangolare con angoli arrotondati e una pompa sulla parte superiore. Lo stile e il colore dell'emoji della bottiglia di lozione varia a seconda della tastiera emoji. Questa emoji è spesso associata all'igiene, alla cura della pelle e alla pulizia. Alcune lozioni contengono SPF per proteggere la pelle dal sole o profumi per farti sentire bene. Usa questa emoji quando parli di lozione, idratazione e pelle secca. Esempio: Jenny, per favore, prendi un nuovo 🧴 dal negozio. La mia pelle è così secca.

Copia

Keywords: crema idratante, crema solare, flacone, lozione, shampoo

Codepoints: 1F9F4

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )