Si votre peau est sèche, vous pouvez envisager de régler votre problème avec une bouteille de lotion. L'emoji bouteille de lotion montre une bouteille rectangulaire avec des coins arrondis et une pompe sur le dessus. Le style et la couleur de l'emoji de la bouteille de lotion varient selon le clavier emoji. Cet emoji est souvent associé à l'hygiène, aux soins de la peau et à la propreté. Certaines lotions contiennent du SPF pour protéger votre peau du soleil ou des parfums pour vous faire sentir bon. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de lotion, d'hydratation et de peau sèche. Exemple : Jenny, s'il vous plaît, prenez un nouveau 🧴 au magasin. Ma peau est si sèche.

Copie

Keywords: bouteille de lotion, crème hydratante, crème solaire, flacon, lotion, shampooing

Codepoints: 1F9F4

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )