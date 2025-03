Tweet Tweet, les poussins ont éclos et ils ont faim. L'emoji bébé poussin est couramment utilisé pour parler d'oiseaux, de poulets, d'animaux de la ferme, de poussins, du printemps et de Pâques. Il est également parfois utilisé pour désigner l'application de médias sociaux Twitter. Les poussins sont mignons et flous. Leurs mamans leur enseignent les manières de la ferme.