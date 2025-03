Vous êtes-vous déjà brûlé la bouche en mangeant un bol chaud de nouilles ramen ? L'emoji bol fumant montre un bol rempli de nouilles et une paire de baguettes tirant une nouille hors du bol. Le style de l'emoji varie selon le clavier emoji. Cet emoji représente des plats de nouilles asiatiques comme le Ramen de style japonais. Utilisez cet emoji lorsque vous avez faim et que vous voulez prendre un bol de nouilles chaudes et fumantes. Cet emoji est souvent associé à la cuisine asiatique, aux soupes de nouilles et à la faim. Exemple : Pouvons-nous voter dans le chat de groupe ? Benny et moi voulons tous les deux 🍜 pour le déjeuner

Copie

Keywords: bol fumant, nouilles, ramen, vapeur

Codepoints: 1F35C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )