Gros, croquants, colorés et épicés-sucrés : ce sont les mots pour décrire les poivrons et l'emoji du poivron ! Bien qu'il ne soit pas disponible sur toutes les plateformes, l'emoji poivron est le compagnon idéal de tous les messages concernant les légumes, les aliments frais et les meilleurs ingrédients pour un ragoût.

Copie

Keywords: légume, piment, poivron

Codepoints: 1FAD1

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )