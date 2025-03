Le pain plat est fait avec de l'eau de farine et du sel, et peut être utilisé pour faire des pizzas, des sandwichs et des apéritifs. Diverses cuisines peuvent appeler pita, naan ou tortilla. Ce nouvel emoji n'est pas encore disponible sur toutes les plateformes, mais peut être utilisé de plusieurs façons. Vous pouvez l'utiliser pour montrer quel type de pain vous aimeriez avec votre repas, ou l'utiliser avec une combinaison d'autres emojis pour montrer ce que vous voulez dessus.

Keywords: arepa, galette, lavash, naan, pita

Codepoints: 1FAD3

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )