La piadina è fatta con farina acqua e sale, e può essere utilizzata per fare pizze, panini e antipasti. Varie cucine potrebbero chiamare pita, naan o tortilla. Questa nuova emoji non è ancora disponibile su tutte le piattaforme, ma può essere utilizzata in diversi modi. Puoi usarlo per mostrare che tipo di pane desideri con il tuo pasto o usarlo con una combinazione di altri emoji per mostrare cosa vuoi su di esso.

Copia

Keywords: arepa, focaccia, lavash, naan, pita

Codepoints: 1FAD3

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )