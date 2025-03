Ang flatbread ay ginawa gamit ang tubig ng harina at asin, at maaaring gamitin sa paggawa ng mga pizza, sandwich at appetizer. Maaaring tawaging pita, naan, o tortilla ang iba't ibang lutuin. Ang mas bagong emoji na ito ay hindi pa available sa lahat ng platform, ngunit magagamit sa ilang paraan. Maaari mo itong gamitin upang ipakita kung anong uri ng tinapay ang gusto mo sa iyong pagkain, o gamitin ito kasama ng kumbinasyon ng iba pang mga emoji upang ipakita kung ano ang gusto mo dito.

Keywords: arepa, flatbread, lavash, naan, pita

Codepoints: 1FAD3

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )