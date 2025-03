Cet emoji présente un plat commun dans de nombreuses cultures asiatiques, le plus souvent vu dans la cuisine indienne et japonaise. Le plat en question peut comporter une variété de légumes pour faire un délicieux repas végétarien ou peut être associé à de la viande, pour un dîner plus copieux, semblable à un ragoût.

Copie

Keywords: curry, riz, riz au curry

Codepoints: 1F35B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )