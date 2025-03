Cet emoji présente une collation japonaise simple mais délicieuse : un biscuit au riz ! Cette collation saine et croustillante est enveloppée d'algues (Nori, en japonais) et est un favori des fans dans leur pays. En plus d'être extrêmement diététique, il a aussi beaucoup plus de saveur que les gâteaux de riz que nous en sommes venus à détester en Amérique du Nord.

Keywords: cracker, galette de riz, riz

Codepoints: 1F358

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )