Kung ang isang sanggol ay umiiyak, maaari lamang silang gutom. Nakukuha ng mga bagong silang na sanggol ang kanilang mga sustansya sa pamamagitan ng pag-inom ng gatas mula sa suso ng kanilang ina o isang powdered milk formula. Ang taong nagpapakain ng sanggol na emoji ay nagpapakita ng isang babae o lalaki na may hawak at pinapakain ang isang sanggol gamit ang isang bote. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat at iba't ibang kasarian. Gamitin ang emoji na ito para ilarawan ang isang bagong silang na sanggol, mga bahagi ng pagiging magulang, mga bagong ina, at pangangalaga sa bata. Magagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa isang bagay na nauugnay sa pagpapakain sa isang sanggol, pag-upo ng sanggol, isang nagmamalasakit na ina, ama, o iba pang miyembro ng pamilya. Halimbawa: Si John ay isang napaka-malasakit na ama, ngunit sana ay hayaan niya akong hawakan ang sanggol nang higit pa!

Keywords: nagpapadede, nagpapasuso, sanggol, tao, taong nagpapadede ng sanggol

