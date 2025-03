Ang nakangiting mukha na may pawis na emoji ay nagpapakita ng nakapikit na tumatawa na emoji na may isang patak ng pawis sa noo. Ang emoji na ito ay angkop para sa kapag ikaw ay kinakabahan o nahihiya, tulad ng kapag may nagbabasa ng iyong nakakahiyang childhood diary. O kapag sumipa ang endorphins. Runners high. Pinagpapawisan sa mga matatanda. Pagkuha ng iyong pangalawang hangin.