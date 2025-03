Ang thermometer ay ipinapakita bilang isang malinaw na glass tube na may pula upang ipahiwatig ang temperatura. Ang pangunahing gamit nito sa mundo ng emoji ay upang ipakita na may mainit, o mainit sa labas. Maaari din itong gamitin upang ipakita na ang isang tao ay may lagnat. Ang emoji na ito ay maaaring samahan ng isa sa mga emoji na may sakit na mukha.

Keywords: lagay ng panahon, panahon, thermometer

Codepoints: 1F321 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )