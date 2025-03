Ang mukha na kumakain ng emoji ng pagkain ay naglalarawan ng isang dilaw na mukha na nakalabas ang dila at nakapikit ang mga mata sa isang nasisiyahang ngiti, na nagpapakita na ito ay may ganap na masarap na makakain. Gamitin ang emoji na ito kapag naghuhukay ka sa isang masarap na hapunan o isang dekadenteng piging upang ipakita na ikaw ay mapagmahal sa buhay at mapagmahal na pagkain!

Keywords: lasa, lumalasap, lumalasap ng masarap na pagkain, masarap, mukha, nakangiti, yummy

Codepoints: 1F60B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )