Ang sikat na emoji na ito ay nagpapakita ng isang dilaw na mukha na may dalawang dilaw na kamay na nakataas sa panga nito, na parang gulat o hindi makapaniwala. Maputi at malaki ang mga mata, at nakabuka ang bibig nito. Ang tuktok na seksyon ng ulo ay isang maliwanag o isang maputlang asul (depende sa platform), na parang ang kulay ay ganap na pinatuyo mula sa mukha nito. Ang emoji na ito ay malapit na kahawig ng ekspresyon sa paksa ng "The Scream" ni Edvard Munch.

Keywords: kabado, mukha, natatakot, sumisigaw, sumisigaw sa takot, takot, tumitili

Codepoints: 1F631

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )