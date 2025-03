Você já construiu um boneco de neve? As crianças adoram construí-los na neve durante o inverno. O emoji de boneco de neve sem neve mostra um boneco de neve tradicional com corpo redondo, dois botões pretos, braços de pau, cartola, nariz laranja, dois olhos e um sorriso. O estilo do boneco de neve varia de acordo com o teclado emoji. Use este emoji quando quiser falar sobre bonecos de neve, um país das maravilhas do inverno, as férias de inverno e qualquer outra coisa relacionada a um inverno gelado. Exemplo: Charlie, as crianças querem fazer um ⛄. Temos cenouras para o nariz?

Copiar

Keywords: boneco de neve, boneco de neve sem neve, neve

Codepoints: 26C4

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )