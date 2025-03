Ang Star at Crescent ay makikita sa maraming bahagi ng kulturang Muslim. Ang Star at Crescent na emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na may gasuklay na buwan at isang limang tulis na bituin sa gitna ng parisukat. Ang kulay ng parisukat ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang simbolo na ito ay makikita sa maraming mga watawat ng Islam at may makasaysayang representasyon. Ang gasuklay ay kumakatawan sa pag-unlad. Ang limang matulis na bituin ay kumakatawan sa limang haligi ng Islam. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang kulturang Islam at ang pananampalatayang Muslim. Magagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga bansang gumagamit ng simbolong ito sa kanilang mga flag tulad ng Turkey, Malaysia at Pakistan. Halimbawa: Si Sara ay patungo sa Gitnang Silangan upang matuto nang higit pa tungkol sa Islam ☪

Keywords: bituin, buwan, crescent, islam, muslim, relihiyon, star and crescent

Codepoints: 262A FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )