La stella e la mezzaluna sono presenti in molte parti della cultura musulmana. L'emoji Star and Crescent mostra un quadrato con una falce di luna e una stella a cinque punte al centro del quadrato. Il colore del quadrato varia in base alla tastiera delle emoji. Questo simbolo è visto su molte bandiere islamiche e ha una rappresentazione storica. La mezzaluna rappresenta il progresso. La stella a cinque punte rappresenta i cinque pilastri dell'Islam. Usa questa emoji quando parli della cultura islamica e della fede musulmana. Questa emoji può essere utilizzata anche quando si parla di paesi che usano questo simbolo sulle loro bandiere come Turchia, Malesia e Pakistan. Esempio: Sara è diretta in Medio Oriente per saperne di più sull'Islam ☪

Keywords: islamismo, mezzaluna, mezzaluna e stella, religione, stella

Codepoints: 262A FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )