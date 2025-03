Questa emoji stella a sei punte punteggiata è un simbolo Shaktona nelle religioni indù ed è raffigurata in bianco su una scatola viola. Usalo in qualsiasi situazione in cui parli di religioni diverse o dell'induismo e dell'unione di Shiva e Shakti in questa fede.

Copia

Keywords: chiromanzia, futuro, sei punte, stella, stella a sei punte

Codepoints: 1F52F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )