L'emoji yin yang è un'altra emoji spirituale con il simbolo in bianco con uno sfondo viola. È un simbolo cinese che viene spesso utilizzato per descrivere due parti di un tutto opposte ma in armonia, come il giorno e la notte.

Keywords: confucianesimo, simbolo, taoismo, yin e yang

Codepoints: 262F FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )