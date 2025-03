L'emoji della cerimonia di osservazione della luna è una scena di una tradizionale cerimonia di osservazione della luna in Giappone. Queste celebrazioni si svolgono in autunno per celebrare le fasi lunari piene e crescenti, e sono anche un'occasione per mangiare cibi deliziosi e trascorrere del tempo con i propri cari.

Keywords: contemplazione della luna, contemplazione festa, festa della contemplazione della luna, luna

Codepoints: 1F391

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )