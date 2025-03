Ang moon viewing ceremony emoji ay isang eksena ng tradisyonal na moon viewing ceremony sa Japan. Nagaganap ang mga pagdiriwang na ito sa taglagas upang ipagdiwang ang mga yugto ng kabilugan at pag-wax ng buwan, at pagkakataon din ang mga ito na kumain ng masasarap na pagkain at magpalipas ng oras kasama ang mga mahal sa buhay.

Keywords: buwan, moon ceremony, moon viewing ceremony, pagdiriwang, seremonya

Codepoints: 1F391

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )