A Estrela e o Crescente são vistos em muitas partes da cultura muçulmana. O emoji Estrela e Crescente mostra um quadrado com uma lua crescente e uma estrela de cinco pontas no meio do quadrado. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. Este símbolo é visto em muitas bandeiras islâmicas e tem representação histórica. O crescente representa o progresso. A estrela de cinco pontas representa os cinco pilares do Islã. Use este emoji ao falar sobre a cultura islâmica e a fé muçulmana. Este emoji também pode ser usado quando se fala de países que usam este símbolo em suas bandeiras como Turquia, Malásia e Paquistão. Exemplo: Sara está indo para o Oriente Médio para aprender mais sobre o Islã ☪

Keywords: estrela e lua crescente, islã, muçulmano, religião

Codepoints: 262A FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )