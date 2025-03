A Estrela de David é o principal símbolo do judaísmo. Esta estrela é encontrada em muita cultura judaica. O emoji da Estrela de David mostra uma forma quadrada com uma estrela de 6 pontas no centro. Este emoji é frequentemente usado quando se fala sobre judaísmo, Hanukkah, religião e lugares sagrados como Israel. Use este emoji quando quiser enviar uma mensagem religiosa ou falar sobre uma área sagrada como uma sinagoga. Exemplo: Feliz Hanukkah Jim! ✡️ 🕎

Keywords: davi, estrela, estrela de davi, judaico, judeu, religião

Codepoints: 2721 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )