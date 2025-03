Ang eight-pointed star emoji ay isang kumikinang na bituin na may walong puntos kumpara sa karaniwang lima. Ang emoji na ito ay isang puting simbolo sa isang orange square na background, at maaaring gamitin bilang pagtukoy sa anumang bagay na may kinalaman sa kislap, ningning, o mabituing kalangitan.

Keywords: bituin, bituin na may walong sulok, matulis, sulok, walo

Codepoints: 2734 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )