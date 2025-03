Ang flag emoji ng Vanuatu ay binubuo ng isang background na binubuo ng dalawang pahalang na guhit na pula at berde. Ang isang itim na tatsulok ay nakapatong sa kaliwang bahagi na may itim na linya na naghahati sa itaas at ibabang guhit. Sa loob ng itim, mayroong isang mas manipis na dilaw na linya na sumusunod sa gilid ng tatsulok at ang naghahati na guhit. Sa loob ng tatsulok, mayroong dalawang dilaw na simbolo: tusk ng boar at dalawang namele cycad fronds.