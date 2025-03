Mayroong iba't ibang mga itim na parisukat na may iba't ibang laki, at ang isang ito ay ang itim na katamtamang parisukat. Ang emoji na ito ay katamtaman ang laki, itim, at hugis parisukat. Ang simpleng hugis na ito ay maaaring sumagisag sa mga ideya, ngunit maaari rin itong gamitin upang lumikha ng mas malalaking larawan tulad ng checkerboard.

Kopya

Keywords: hugis, itim, katamtaman, katamtamang itim na parisukat, parisukat

Codepoints: 25FC FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )