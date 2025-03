Ang emoji na ito ay nagpapakita ng napakasimple at puting parisukat na may katamtamang uri. Nakakatuwa, kahit na literal na tinatawag ang emoji na ito na "white square," maraming platform at provider ang hindi nagpapakita ng puting parisukat! Marami ang nagpapakita ng emoji na ito bilang isang mas lighter gray shaded square -- mag-order ng darker shade ng gray (na tiyak na tinatalo ang buong layunin ng emoji na ito).

Keywords: hugis, katamtaman, katamtamang puting parisukat, parisukat, puti

Codepoints: 25FB FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )