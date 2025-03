Questa emoji mette in mostra un quadrato bianco molto semplice che è della varietà media. Abbastanza divertente, anche se questa emoji è letteralmente chiamata "quadrato bianco", molte piattaforme e provider non mostrano affatto un quadrato bianco! Molti mostrano questa emoji come un quadrato sfumato di grigio più chiaro: ordina una tonalità di grigio più scura (che sicuramente vanifica l'intero scopo di questa emoji).

Keywords: geometria, quadrato, quadrato bianco medio

Codepoints: 25FB FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )