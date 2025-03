Questa emoji è semplice ma molto conosciuta. "Om" è un canto, spesso usato durante la meditazione, per aiutare a liberare le emozioni negative e favorire l'attenzione solo sull'essere presenti e respirare. Il simbolo Om è visto in molte religioni asiatiche, come il buddismo, l'induismo e il sikhismo. È anche un'immagine popolare nella sottocultura nordamericana, specialmente negli studi di yoga o tatuata sulla pelle.

Keywords: induismo, mantra, om, religione induista

Codepoints: 1F549 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )