Ang watawat ng Malaysia ay nagpapakita ng pula at puti na salit-salit na mga guhit na nagsisimula sa isang pulang guhit sa itaas at isang puting guhit sa ibaba. Sa kaliwang bahagi sa itaas ay mayroong madilim na asul na parihaba na may gintong crescent moon at bituin sa gitna. Ang crescent moon ay nasa kaliwa at ang bituin ay nasa kanan.